«Потерпели неудачу». Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения

Израильские власти пытались убить президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он сообщил об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. При этом ранее в Израиле неоднократно говорили о готовности устранить другого человека — верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан признался, что власти Израиля предприняли попытку убить его около полутора недель назад.

«Они пытались, действовали соответствующим образом, но потерпели неудачу», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Пезешкиан уточнил, что в этот момент он находился на совещании.

«Они [израильские войска] пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание», — рассказал президент Ирана.

По словам Пезешкиана, Израиль организовал атаку на основе разведывательной информации, полученной от шпионов. 70-летний собеседник Карлсона уточнил, что Вашингтон не был причастен к попытке покушения.

«Только всевышний решает, когда человек умрет или не умрет», — добавил Пезешкиан.

«Легкая мишень»

В период 12-дневной войны между Израилем и Исламской Республикой, которая началась 13 июня и завершилась 24 июня, высокопоставленные чиновники еврейского государства выражали готовность убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News заявил, что убийство Хаменеи не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец.

Аналогичное мнение высказывал министр обороны Исраэль Кац после атаки Ирана на больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева, сообщал Al Arabiya.

«Такому человеку [Хаменеи] больше нельзя позволять существовать», — добавил он.

Портал Iran International писал, что Израиль мог устранить аятоллу в первую ночь операции, но правительство Нетаньяху решило сохранить ему жизнь, чтобы дать «последний шанс принять решение о полном свертывании программы Исламской Республики по обогащению урана».

При этом президент Израиля Ицхак Герцог подчеркивал, что убийство Хаменеи не является целью Израиля , писало издание Politico.

«У нас нет цели в лице Хаменеи, равно как и цели сменить режим. Но исторически это может стать очевидным побочным эффектом важных исторических последствий, которые пойдут на благо иранского народа», — отмечал он.

По информации Reuters, президент США Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля, предусматривающий убийство Хаменеи .

«Убили ли иранцы одного американца? Нет. Пока они не сделают этого, мы даже не станем говорить о действиях против их политического руководства», — отметил собеседник агентства из числа американских должностных лиц.

Сам Трамп в Truth Social заявил, что США знали, где находился Хаменеи, но не собирались его устранять.

«Мы знаем, где именно прячется так называемый «верховный лидер». Он — легкая мишень, но он в безопасности, мы не планируем его устранять (убивать!), по крайней мере сейчас», — подчеркивал глава Белого дома.

Источники Iran International рассказали, что Хаменеи после начала израильской операции против республики скрывался в подземном бункере на северо-востоке Тегерана в районе Лавизан. Там же находились члены его семьи. Аятолла впервые появился на публике только 5 июля.

Что произошло между Израилем и Ираном?

В ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Власти еврейского государства заявили, что начали операцию «Народ как лев», чтобы предотвратить создание Исламской Республикой ядерного оружия. Россия осудила удары Израиля по Ирану, назвав их незаконными и призвав стороны к сдержанности.

В ответ Тегеран выпустил по Израилю несколько сотен ракет. 22 июня в конфликт между двумя странами вмешались Соединенные Штаты. Они атаковали объекты иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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По словам Трампа, после американской бомбардировки ядерная программа Исламской Республики была отброшена на десятки лет назад. Тегеран не оставил удары США без ответа и атаковал крупнейшую американскую базе на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре.

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