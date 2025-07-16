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Пашинян рассказал о стадии урегулирования конфликта между Баку и Ереваном

Пашинян: у Еревана и Баку есть разногласия по поводу открытия коммуникаций
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Илья Питалев/РИА Новости

У Армении и Азербайджана по-прежнему сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване, передает ТАСС.

По его словам, сейчас нет конкретного варианта или формулы, чтобы можно было сказать, что Ереван и Баку очень близки к согласованию. При этом есть формулы, есть обсуждения, отметил политик.

«Очевидно одно», что власти Армении хотят и готовы превратить республику в транзитную страну с привлекательными условиями, поделился Пашинян.

10 июля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби.

По итогам встречи лидеры условились продолжать диалог, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку. Алиев и Пашинян, следует из пресс-релиза, согласились с тем, что переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений.

Ранее Трамп оценил возможность урегулирования конфликта между Баку и Ереваном.

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