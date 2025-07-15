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Трамп сообщил о заключении «отличной» сделки с Индонезией

Трамп: США заключили отличную торговую сделку с Индонезией
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Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, что США заключили «отличную» торговую сделку с Индонезией.

«Отличная сделка для всех только что заключена с Индонезией. Я вел переговоры напрямую с их уважаемым президентом (Прабово Субианто. — «Газета.Ru»)», — написал глава Белого дома.

Трамп пообещал скоро рассказать подробности соглашения.

До этого президент США сообщил о введении с 1 августа пошлин на товары из ряда стран, включая Индонезию. Тарифы на индонезийские товары должны составить 32%.

7 июля Трамп заявил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают «антиамериканскую политику» политику БРИКС. При этом американский лидер уточнил, что исключений не будет. В Кремле в ответ подчеркнули, что взаимодействие в рамках этого объединения никогда не было и не будет направлено против третьих стран.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.

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