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СМИ рассказали об отношении Европы к изменению курса Трампа в отношении России

NBC: в Европе скептически отнеслись к изменению курса Трампа в отношении России
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Evan Vucci/AP

Европейские чиновники и эксперты относятся скептически к изменению курса президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом сообщает телеканал NBC.

В публикации отмечается, что сторонники Украины, бывшие чиновники и другие эксперты по внешней политике настроены «по меньшей мере настороженно, а в худшем случае - глубоко скептически».

Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер утверждает, что европейцы и украинцы задаются вопросом, насколько реальны и долгосрочны перемены в политике Трампа. Он отметил, что администрация президента США меняет свои цели уже второй раз, к этому появляется много вопросов.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины.

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