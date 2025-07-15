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Госдума приняла законопроект о рекламе энергетиков

ГД приняла законопроект, обязывающий предупреждать о вреде энергетиков в рекламе
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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла в I чтении законопроект, обязывающий предупреждать в рекламе энергетиков об их вреде. Об этом сообщает РИА Новости.

Главным инициатором нововведения выступил вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Законопроект предусматривает, что реклама напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Помимо этого, инициатива устанавливает требования к размеру и продолжительности предупреждения о вреде напитка.

Так, для рекламы на радио его продолжительность должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах — не менее пяти секунд. При этом ремарке о вреде энергетиков должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами — не менее 7% рекламной площади.

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых значений.

До этого Госдума отклонила в первом чтении законопроект о запрете любой рекламы энергетиков. В Кабмине посчитали существующие меры по защите несовершеннолетних от злоупотребления тонизирующими напитками уже предусмотрены в действующем законе о рекламе.

Ранее нарколог раскрыл последствия употребления энергетиков.

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