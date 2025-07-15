В Раде высказались об использовании противопехотных мин против России

Украина начнет использовать, производить и получать противопехотные мины от союзников уже на следующий день после подписания закона о выходе из Оттавской конвенции. Об этом УНИАН заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

По его словам, Верховная рада приняла «историческое решение», которое даст инструмент «для защиты государства». При этом он отметил, что Киев лишь «остановил» Оттавскую конвенцию на территории Украины.

«И это нам позволит не использовать путь выхода, который прописан в Конвенции, в течение полугода. Это нам даст возможность сразу после подписания этого законопроекта на следующий день использовать и производить, и получать от наших партнеров противопехотные мины, которые позволят нам лучше защищать нашу землю», — подчеркнул Костенко.

Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Украина подписала данную конвенцию в 2005 году и ратифицировала в 2006 году. На практике такие мины регулярно применялись в ходе Антитеррористических операций (АТО).

Ранее Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции.