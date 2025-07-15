В России участников СВО освободили от госпошлин по судебным делам

ГД приняла закон об освобождении солдат СВО от госпошлин по судебным делам

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, освобождающий участников спецоперации на Украине от уплаты госпошлин по некоторым судебным делам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новые поправки в Налоговый кодекс РФ.

В документе говорится, что к таким делам относятся установление факта родственных отношений, принадлежности правоустанавливающих документов лицу, признания отцовства, принятия наследства. Незадолго до этого по данным делам размер госпошлины повысили с 200 до 3000 рублей.

«Кроме того, к сожалению, для членов семей участников специальной военной операции востребованной является категория дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим», — заявили авторы инициативы.

В публикации подчеркивается, что финансовые затраты негативно сказываются на материальном благополучии семей участников СВО.

До этого сообщалось, что жены не вернувшихся с линии боевого соприкосновения солдат СВО смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

По данным правительства, инициатива затронет нуждающихся в улучшении жилищных условий жен солдат СВО, не вступивших в повторный брак и воспитывающих одного ребенка или нескольких детей. При этом выплата будет предоставляться гражданам до 35 лет и для семей с детьми.

Ранее в «Народном фронте» подвели итоги помощи участникам СВО за три года.