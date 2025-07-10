Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после убийства венгра военными ВСУ

Украинского посла в Будапеште вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Венгрии в связи с убийством в Закарпатье венгра, которого силой отправили в вооруженные силы Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. Об этом сообщил замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр, передает агентство MTI.

«Мы вызвали посла Украины в Будапеште после того, как украинские офицеры на призывном пункте в Закарпатье избили венгра во время принудительного призыва на военную службу», — сказал он.

Сообщается, что мужчину затолкали в фургон и доставили на призывной пункт, после чего избили железными прутьями. Мадьяр подчеркнул, что гражданин Венгрии был убит за отказ воевать. По мнению дипломата, действия украинских силовиков «возмутительны и неприемлемы».

Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не позволит Украине приблизиться к вступлению в Евросоюз (ЕС), пока Киев не вернет права закарпатским венграм.

Ранее Лавров заявил о возможности совместных шагов России и Венгрии по Украине.