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Казахстан начал сам возводить одну из трех ТЭЦ, которую планировал строить с РФ

ТАСС: Казахстан начал сам строить ТЭЦ, которые планировал строить с РФ
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artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Казахстан начал самостоятельно строить одну из трех угольных ТЭЦ, которые планировалось возводить при участии России. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает ТАСС.

Он отметил, что казахстанская сторона не получила от России точной информации «о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования».

«Поэтому ТЭЦ в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому. [Компания] Самрук-Энерго занимается на площадке, работы ведутся», — сказал Бектенов.

Премьер добавил, что по ТЭЦ в Усть-Каменогорске и Семее «еще ожидается ответ от российской стороны». Он подчеркнул, что в ближайшее время Казахстан может начать реализовывать и другие проекты.

«ТЭЦ важны. Мы долго ждать не можем», — резюмировал Бектенов.

До этого первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что Казахстан и Россия реализуют совместные промышленные проекты и расширяют сотрудничество на общую сумму $56 млрд.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.

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