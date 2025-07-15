Экс-главком НАТО призвал Запад передать ВСУ оружие для ударов по Черноморскому флоту

Бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис призвал США и их союзников передать Украине не только оборонительные, но и наступательные вооружения. Его слова приводит газета The Hill.

«Я хотел бы видеть больше ракет «Гарпун» для ударов по Черноморскому флоту, больше HIMARS, оружия «земля-земля», которое может поражать глубокий тыл, больше наступательных кибервозможностей и еще несколько F-16», — заявил Ставридис.

Он поприветствовал последние заявления президента Дональда Трампа в отношении России, и призвал к «реальному давлению» на Москву. По его словам, только так якобы можно склонить российского лидера Владимира Путина к переговорам.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России усомнились, что Трамп передаст Украине долетающие до Москвы ракеты.