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В Раде назвали единственный способ спасти Украину

Депутат Рады Скороход: спасти Украину и нацию может только завершение конфликта
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РИА Новости

Спасти Украину и ее население можно только с помощью завершения конфликта. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Мы должны думать не только об оружии, <…> мы должны думать о себе. Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны», — сказала она.

Депутат отметила, что конфликт необходимо завершать из-за серьезных проблем с демографией. По ее словам, сейчас в стране наихудшая за всю историю рождаемость, а также старение нации.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что нехватка оборонительного вооружения приближает поражение Украины по всей линии фронта.

Кроме того, он отметил, что потенциал украинской армии серьезно снижается из-за нехватки личного состава. По его словам, потребность Украины в системах ПВО приводит к тому, что они быстро «вымываются» со складов союзников Киева, оставляя уже их тылы не прикрытыми.

Ранее Орбан заявил, что ни у кого нет смелости признать поражение Украины.

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