Политолог: позиция Мальты по санкциям против РФ подрывает единство ЕС

Политолог Давидян: разные позиции по санкциям против РФ говорят о расколе в ЕС

Политолог Ирина Давидян в беседе с Tsargrad.tv прокомментировала новость о том, что Мальта выступила против 18 пакета санкций Европейского союза в отношении России, предполагающего установление потолка цен на нефть. По мнению эксперта, решение крошечного островного государства — лишь один из симптомов серьезной болезни.

«Случай с Мальтой поднимает более серьезный вопрос: как ЕС может эффективно реализовывать единую политику, если такое небольшое государство, как Мальта, способно заблокировать консенсус?», — сказала Давидян.

Она добавила, что отсутствие консенсуса между странами ЕС подрывает доверие к объединению как игроку на мировой арене.

Накануне издание Politico сообщило, что позиция Мальты пока что препятствует одобрению 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ.

По данным журналистов, на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза 13 июля представители островного государства выдвинули возражения против предложения установить потолок цен на российские энергоносители в размере 15% от рыночной стоимости.

Ранее Каллас назвала сроки согласования санкций Евросоюза против России.