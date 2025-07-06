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Рютте высказался о всеобщем призыве в Европе

Генсек НАТО Рютте отверг возможность всеобщего призыва в Европе
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение об обязательном призыве в армию в Европе будут принимать правительства отдельных стран. В интервью The New York Times он отрицательно ответил на вопрос, придется ли Европе ввести обязательный призыв в вооруженные силы.

«Нет, нет, это будут решать отдельные страны. Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже есть призыв. Другие этого не будут делать, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в униформе», — заявил Рютте.

До этого газета Welt со ссылкой на источники в кругах НАТО и бундесвера писала, что Североатлантический альянс требует от Германии увеличения числа военнослужащих примерно с 180 тысяч до 240-260 тысяч c 2030 года.

Сейчас в Германии целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность вооруженных сил страны уменьшалась два года подряд и в прошлом году составила чуть более 180 тысяч.

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