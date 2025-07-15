На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили, сколько Киеву придется ждать обещанного Трампом оружия

Politico: поставки нового оружия Украине через НАТО могут занять несколько лет
true
true
true
close
Roman Chop/AP

Поставки американского оружия Украине через страны НАТО, о которых заявлял президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американского военного чиновника.

Собеседник издания обратил внимание на то, что союзники США уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам.

«Поэтому эти сделки либо станут приоритетными или им придется подождать пару лет перед поставкой», — приводит газета слова чиновника.

До этого Politico со ссылкой на источники также сообщило, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине через страны НАТО сильно смутили союзников.

Авторы статьи отметили, что пока непонятно, на какой стадии находится планирование этих стремлений. В публикации говорится, что представители министерства обороны и союзники США выразили негодование после пресс-конференции, на которой американский лидер заявил о плане поставок оружия Киеву.

Также два представителя стран НАТО сообщили журналистам, что их пока не проинформировали о деталях плана Трампа и они не понимают, как именно будут в нем участвовать. Вашингтону и альянсу еще предстоит согласовать ключевые аспекты поставок, говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами