В США объяснили, сколько Киеву придется ждать обещанного Трампом оружия

Politico: поставки нового оружия Украине через НАТО могут занять несколько лет

Поставки американского оружия Украине через страны НАТО, о которых заявлял президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американского военного чиновника.

Собеседник издания обратил внимание на то, что союзники США уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам.

«Поэтому эти сделки либо станут приоритетными или им придется подождать пару лет перед поставкой», — приводит газета слова чиновника.

До этого Politico со ссылкой на источники также сообщило, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине через страны НАТО сильно смутили союзников.

Авторы статьи отметили, что пока непонятно, на какой стадии находится планирование этих стремлений. В публикации говорится, что представители министерства обороны и союзники США выразили негодование после пресс-конференции, на которой американский лидер заявил о плане поставок оружия Киеву.

Также два представителя стран НАТО сообщили журналистам, что их пока не проинформировали о деталях плана Трампа и они не понимают, как именно будут в нем участвовать. Вашингтону и альянсу еще предстоит согласовать ключевые аспекты поставок, говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.