В США пожаловались на планы Трампа по взаимным пошлинам

Президент США Дональд Трамп устраивает неразбериху, меняя свои взгляды и откладывая введение взаимных пошлин, а затем угрожая ими, чтобы получить контроль на торговых переговорах. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на помощников и союзников политика.

По мнению источников издания, вихрь торговых решений главы Белого дома обусловлен ставкой на то, что, держа другие страны в неведении, он сможет лучше диктовать условия переговоров с торговыми партнерами, что в конце концов облегчит подчинение их своей воле.

Союзники Трампа считают, что его последнее заявление о том, что лучший вариант для решения торгового вопроса — это рассылка писем о вводимых пошлинах, как и другие его слова, несильное стремление к торговым соглашениям, — часть его стиля ведения переговоров.

Авторы статьи подчеркивают, что эта стратегия имеет негативные последствия, поскольку президент США посеял смуту, в том числе и юридическую, дважды отложив введение взаимных пошлин.

Некоторые в Республиканской партии опасаются, что противоречивые заявления Трампа могут подорвать позиции Соединенных Штатов на переговорах, особенно учитывая его постоянные расхождения во мнениях с экономическими советниками, ведущими переговоры, продолжил автор.

14 июля Трамп выступил с заявлением о конфликте на Украине. Он сказал, что «очень недоволен» Россией и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, то США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, глава Белого дома пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot. При этом платить за них будут страны ЕС. Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США усомнились в действенности ультиматума Трампа в адрес России.