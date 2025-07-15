В США усомнились в действенности ультиматума Трампа в адрес России

NYT: угрозы США не изменят планов России, так как у нее преимущество на поле боя

Новые поставки американского оружия Киеву и угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции не изменят планов России по Украине, поскольку у нее есть преимущество на поле боя. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение экспертов.

«Увеличение помощи Украине вряд ли существенно изменит баланс сил на поле боя», — таким мнением поделилась старший научный сотрудник аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

Эксперт сочла справедливой позицию руководства РФ, которое полагает, что США и Европа не могут оказать на страну существенного давления. По ее словам, «ультиматум Трампа» о том, что если не будет прогресса по конфликту на Украине, он введет новые санкции против России, не изменят расчеты Москвы.

14 июля Трамп выступил с заявлением о конфликте на Украине. Он сказал, что «очень недоволен» Россией и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, то США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, глава Белого дома пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot. При этом платить за них будут страны ЕС. Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали, почему 100-процентные санкции Трампа не будут работать.