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Власти отреагировали на информацию о сносе стадиона «Шинник» в Ярославле под офис банка

Ярославские власти прокомментировали снос стадиона «Шинник» под офис банка
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Официальный сайт футбольного клуба «Шинник»

В правительстве Ярославской области прокомментировали информацию о якобы сносе стадиона «Шинник» под офис банка. Там заявили, что локация головного офиса банка еще не определена, передает «Российская газета».

В правительстве отметили, что решение будет принято до конца 2025 года. По информации властей, рассматриваются несколько площадок.

«Стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства нового стадиона. Также рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при привлечении федерального финансирования. Региону нужен современный стадион, это самое главное», — сказали в региональном правительстве.

До этого президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб согласен предоставить стадион футбольной сборной России для международных матчей в качестве нейтральной арены.

Ранее в РФС заявили, что провели бы клубный ЧМ лучше, чем США.

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