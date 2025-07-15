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В Норвегии раскрыли план против России

Аналитик Хоффман: Западу нужно производить больше наступательного оружия
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Stoyan Yotov/Shutterstock/FOTODOM

Странам Запада нужно сделать акцент не на оборонительном вооружении, а на наступательном. Об этом заявил аналитик проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман на YouTube-канале Decoding Geopolitics.

«Мы пытаемся не отставать от русских, но у нас это не получается, и я думаю, что в долгосрочной перспективе не получится. Так что неважно, сколько сил мы тратим на это. Как мне кажется, нам нужно думать по-другому», — подчеркнул он.

Хоффман обратил внимание на то, что ВСУ в боевых действиях перестали делать упор на оборонительное оружие, а сосредоточились на наступательном. Западу, по его словам, нужно поступить таким же образом.

До этого в «Стратегическом национальном обзоре» (RNS) за 2025 год, опубликованном на сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) говорилось, что Париж считает возможным развитие масштабного военного конфликта в Европе до 2030 года.

Ранее в Госдуме предупредили, что Европа готовится к войне с Россией.

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