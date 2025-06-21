У посольства Латвии в Москве появился стенд о неонацизме

Напротив посольства Латвии в России установили стенды о неонацизме в Прибалтике

Напротив посольства Латвии в России установили стенды о неонацизме в странах Прибалтики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Стенды установлены на Большом Харитоньевском переулке Москвы около дома №9, на пересечении с улицей Чаплыгина. Выставка на стендах называется «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма».

На размещенных на стендах материалах рассказывается об истории и проявлениях идеологии нацизма и неонацизма в странах Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) в XX веке и на современном этапе.

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