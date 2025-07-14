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В США заявили о готовности арендовать Зангезурский коридор на сто лет

Посол Баррак: США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана
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Shutterstock/esfera

Вашингтон готов управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры между Баку и Ереваном. Об этом сообщил на брифинге в Нью-Йорке посол США в Турции, спецпредставитель американского президента по Сирии Томас Баррак, передает РИА Новости.

Он отметил, что Азербайджан с Армения спорят из-за 32 километров дороги, и это продолжается уже 10 лет.

«Тут приходит Америка и говорит: «Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет, и вы можете делить ее со всеми», — уточнил дипломат.

5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает Зангезурский коридор как ключевой элемент геополитической и геоэкономической трансформации, и его открытие станет «стратегическим» событием.

Баку настаивает на создании так называемого Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить его основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. Однако в Ереване не согласны с этой идеей и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет.

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