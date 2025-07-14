Спецпредставитель Путина заявил, что диалог с США принесет больше, чем «язык давления»

Спецпредставитель Дмитриев: диалог РФ и США принесет больше, чем язык давления

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х написал, что диалог Москвы и Вашингтона достигнет большего, чем «язык давления».

«Конструктивный диалог между Россией и США всегда даст больше, чем надоевший деструктивный язык давления. Только сотрудничество принесет реальный мир, стабильность и глобальную безопасность», — написал Дмитриев.

По его словам, «ошибки и обман Байдена» должны быть исправлены, а мир заслуживает лучшего.

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