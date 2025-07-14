На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель Путина заявил, что диалог с США принесет больше, чем «язык давления»

Спецпредставитель Дмитриев: диалог РФ и США принесет больше, чем язык давления
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х написал, что диалог Москвы и Вашингтона достигнет большего, чем «язык давления».

«Конструктивный диалог между Россией и США всегда даст больше, чем надоевший деструктивный язык давления. Только сотрудничество принесет реальный мир, стабильность и глобальную безопасность», — написал Дмитриев.

По его словам, «ошибки и обман Байдена» должны быть исправлены, а мир заслуживает лучшего.

14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт предположил, что Трамп готовит в своей речи о России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами