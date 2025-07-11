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В России назвали Эстонию «ребяческой» страной

Журналист Латышев: Эстония не сможет заблокировать новые санкции ЕС против РФ
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Depositphotos

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал угрозы Таллина заблокировать новый пакет санкций против России, если он не будет достаточно жестким. По мнению эксперта, Эстония — «не вполне западная, вообще какая-то ребяческая страна».

«Таллин угрожает заблокировать 18-й пакет европейских санкций против России. На том основании, что ряд стран ЕС намерен их смягчить. С учетом того, что государственности Эстонии нет и сотни лет и у Таллина ничтожный опыт выживания в нашем жестоком мире, эта прыть ненадолго», — подчеркнул Латышев.

9 июля стало известно, что Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России, если он не будет включать снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна, установление более низкого потолка цен на энергоресурсы из России должно стать самым сильным элементом нового пакета санкций.

Ранее Reuters назвал вероятные сроки новых санкций на российскую нефть.

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