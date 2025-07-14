Политолог счел «враньем» публикацию о наступлении России в зоне СВО в следующие 60 дней

Публикации о планах наступления ВС РФ в зоне спецоперации нужны для создания антироссийской истерики. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале, комментируя публикацию Axios о том, что президент России Владимир Путин якобы намекнул американскому коллеге Дональду Трампу о наступлении на Украине в ближайшие 60 дней.

Эксперт оценил соответствующие публикации как вранье. Он предположил, что Трамп неверно интерпретировал слова Путина о готовности России продолжать СВО в случае отсутствия мирного соглашения.

«А все это вранье западных СМИ про якобы наступление <...> имеет целью создать антироссийскую истерику в важный момент, когда Трамп меняет свою политику в отношении России», — написал Марков.

До этого Axios со ссылкой на источники писал, что Владимир Путин в ходе последнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом якобы дал понять, что в ближайшие несколько месяцев ВС РФ планируют наступать на востоке Украины. По данным собеседников Axios, после разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и сообщил, что президент России «хочет забрать все».

Ранее в США сделали признание об Украине.