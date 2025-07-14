Политолог предрек «очень громкие слова» Трампа в адрес России

В речи президента США Дональда Трампа в отношении России, вероятно, будут очень громкие слова, однако они пойдут вразрез с предпринимаемыми действиями. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По мнению аналитика, американский лидер опасается сценария, при котором конфликт на Украине станет «войной Трампа», он этого очень не хочет.

«Поэтому я думаю, что мы услышим очень громкие слова. Которые при более внимательном рассмотрении окажутся гораздо более громкими, чем действия, которые сразу будут предприняты. Это вообще его специфика, он шумовыми эффектами сопровождает более умеренные и более расчетливые шаги», — сказал Лукьянов.

В тактическом плане Трамп «не вполне предсказуемый», поэтому можно ожидать «достаточно жестких действий», однако они не возымеют никакого эффекта, указал эксперт. В этом случае произойдет эскалация и «полноценное втягивание» США в конфликт, либо же стартует новый виток дипломатии, предположил Лукьянов.

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