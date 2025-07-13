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Посол РФ раскрыл отношение Дании к расследованию подрыва «Северный потоков»

Посол Барбин: Дания хочет забыть о расследовании подрыва «Северных потоков»
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РИА Новости

Власти Дании хотят забыть о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«В Дании стараются не вспоминать о судьбе расследований взрывов газопроводов системы «Северный поток»: национальное — закрыто, а проведению международного расследования под эгидой ООН Копенгаген решительно воспротивился», — сказал дипломат.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения масштабны и сроки ремонта оценить невозможно.

В мае премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией. По его словам, Европа нуждается в возобновлении диалога с РФ.

Ранее Мерц заявил, что Германия не допустит запуска «Северного потока — 2».

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