Посол заявил о намерении Норвегии разорвать связи с Россией в бизнесе

Норвегия взяла курс на обрыв торгово-экономических связей с Российской Федерацией. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

По его словам, бизнес Норвегии потерпел убытки в результате направленных против России санкций. Многие предприятия, опасаясь преследования, воздерживаются от взаимодействия с российскими компаниями, но есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей, рассказал дипломат.

При этом посол отметил, что не стал бы делать поспешные выводы относительно перспектив возвращения норвежских компаний в Россию. По его мнению, вопрос будет решаться Москвой на основе прагматичного подхода и с учетом действий этих компаний в прежние годы.

Также Корчунов сообщил, что власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности.

Ранее в МИД РФ пообещали ответные меры за сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ.