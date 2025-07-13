Во Франции ужаснулись одним решением по Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х раскритиковал решение открыть штаб так называемой «коалиции желающих» по Украине в Париже.

«Какое безумие! Макрон с гордостью объявляет, что его «Коалиция желающих», которая должна отправить солдат на Украину, чтобы противостоять России, будет иметь штаб-квартиру... в Париже!», — написал Филиппо.

Он также поинтересовался, во сколько это обойдется французам. По его словам, открытие штаба – «лучший способ превратить Францию в мишень», а также ускорить третью мировую войну.

Политик подчеркнул, что ни один французский солдат не должен оказаться на Украине.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом.

На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. В дальнейшем на основе этого контингента планируется создание армейского корпуса международной коалиции из более чем 30 стран для поддержания безопасности Украины. Миссия коалиции будет заключаться в патрулировании воздушного и морского пространства, а также помощи в восстановлении украинской армии.

Как заявляется, этот план может быть реализован в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

Ранее во Франции сочли, что Путин считает страну «главным врагом» в Европе.