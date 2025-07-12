«Поверьте мне»: Зеленский пообещал не быть президентом 30 лет

Зеленский сообщил, что не останется президентом 30 или 35 лет

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что не будет руководить государством 30 лет.

«Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне», — сказал лидер республики.

По его словам, это значит, что ему нужно «пройти через эту работу» и «сохранить уважение и самоуважение».

Полномочия президента Украины истекли в мае прошлого года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции республики, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский сказал, что говорить о голосовании до завершения конфликта с РФ «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания конфликта Россией.

Ранее Путин выразил готовность встретиться с Зеленским, но указал на нюанс.