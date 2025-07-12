Бывший премьер Степашин назвал грубейшую ошибку СССР

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал объединение ФРГ и ГДР «грубейшей ошибкой» СССР. Такое мнение он выразил в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что наша грубейшая была ошибка — это одностороннее решение объединения Германии. Торопиться не надо было», — заявил Степашин.

По словам Степашина, Москва добровольно пошла на серьезные уступки Западному Берлину, согласившись с объединением Германии даже без проведения референдума, однако они не окупились.

«Я летал в Кёльн на «большую восьмерку», когда я был премьер-министром. Мы тогда договорились о списании 32 млрд долларов долгов. Мы еще немцам оказались должны, отдав все», — посетовал он.

Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. 9 ноября 1989 года произошло падение Берлинской стены — гражданам ФРГ разрешили въезд в ГДР без особого разрешения.

В ноябре 2024 года глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены, поэтому крах ГДР стал неизбежным.

Ранее Медведев сравнил возвращение Донбасса в Россию с объединением Германии.