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Медведев сравнил возвращение Донбасса в Россию с объединением Германии

Медведев: возвращение Донбасса в РФ не более преступно, чем слияние ФРГ и ГДР

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Возвращение Донбасса в состав России является «не более преступным» решением, чем слияние ФРГ и ГДР. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая», опубликованной в журнале «Международная жизнь»https://interaffairs.ru/news/show/49351.

«Тогда нас убеждали, что логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации. Но фактически никакого «объединения» Германии не было. Не проводилось референдумов, не разрабатывалось общей конституции, не создавались единая армия или общая валюта. Восточная Германия была поглощена соседним государством», — написал зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что слияние ФРГ и ГДР не получило осуждения со стороны мирового сообщества, а наоборот было поддержано.

В этой же статье Медведев заявил, что Запад продолжает активно стремиться к уничтожению русского языка и искажению общей исторической памяти на Украине. Он провел параллели между действиями западных стран и языковой политикой, которая проводилась японскими интервентами в Китае в первой половине XX века.

Ранее Путин заявил, что Россия восстановит Донбасс.

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