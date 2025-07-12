Bild: Мерц не смог удержать Германию в руках на мероприятии в Берлине

Тарелка с баварским пирожным с изображением очертаний Германии выскользнула из рук немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишет Bild.

«Он отрезал себе часть своего родного Северного Рейна-Вестфалии», — говорится в сообщении издания.

После этого глава немецкого правительства уронил тарелку с баварским пирожным, пишет Bild.

Как отмечается, инцидент произошел на летней вечеринке парламентской группы Христианских демократов (ХДС) по вопросам малого и среднего бизнеса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва учитывает конфронтационную позицию канцлера ФРГ по отношению к России.

Ранее в Совфеде ответили Мерцу на призыв выплатить Украине €500 млрд.