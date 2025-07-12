На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц не смог «удержать Германию» на летнем мероприятии в Берлине

Bild: Мерц не смог удержать Германию в руках на мероприятии в Берлине
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Тарелка с баварским пирожным с изображением очертаний Германии выскользнула из рук немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишет Bild.

«Он отрезал себе часть своего родного Северного Рейна-Вестфалии», — говорится в сообщении издания.

После этого глава немецкого правительства уронил тарелку с баварским пирожным, пишет Bild.

Как отмечается, инцидент произошел на летней вечеринке парламентской группы Христианских демократов (ХДС) по вопросам малого и среднего бизнеса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва учитывает конфронтационную позицию канцлера ФРГ по отношению к России.

Ранее в Совфеде ответили Мерцу на призыв выплатить Украине €500 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами