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Украине предрекли «серьезные проблемы» с мобилизацией уже в этом году

Экс-премьер Азаров: большие проблемы с призывом на Украине начнутся в этом году
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Oleg Petrasiuk/AP

У Украины уже в этом году начнутся серьезные проблемы с мобилизацией населения в ВСУ, демографический ресурс в стране исчерпан. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Серьезные проблемы с призывом в Украине начнутся уже в этом году. Демографический ресурс в стране исчерпан», — подчеркнул он.

В 2026 году, по оценке Азарова, проблемы с призывом в ВСУ только обострятся для киевских властей.

До этого газета The Washington Post сообщала, что Россия изменила свою тактику ударов по Украине: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны.

На Украине считают, что Россия «атакует украинские военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию».

Ранее база с личными данными военкомов Украины оказалась у пророссийского подполья.

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