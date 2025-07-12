У Украины уже в этом году начнутся серьезные проблемы с мобилизацией населения в ВСУ, демографический ресурс в стране исчерпан. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
«Серьезные проблемы с призывом в Украине начнутся уже в этом году. Демографический ресурс в стране исчерпан», — подчеркнул он.
В 2026 году, по оценке Азарова, проблемы с призывом в ВСУ только обострятся для киевских властей.
До этого газета The Washington Post сообщала, что Россия изменила свою тактику ударов по Украине: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны.
На Украине считают, что Россия «атакует украинские военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию».
Ранее база с личными данными военкомов Украины оказалась у пророссийского подполья.