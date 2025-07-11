В России назвали причины, по которым Келлог на неделю приедет в Киев

Существует несколько причин, по которым специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог может приехать с недельным визитом на Украину. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Первый и наиболее вероятный вариант заключается в том, что у Келлога есть задание лично от Трампа понять лучше ситуацию на местах. В связи с тем, что Трамп сейчас определяет, какая будет его новая политика по Украине, ему нужно собрать всю полную информацию напрямую из Киева», — сказал политолог.

По его мнению, спецпосланник Трампа может посетить Киев и по своим личным делам, так как его дочь тесно работает с украинскими властями.

«Не исключено, что Келлог приедет в Киев на целую неделю чтобы повидаться с дочкой. Может быть, он успеет и поручение Трампа выполнить, и с семьей повидаться. В любом случае, главное, что сейчас надо понимать, — Трамп будет менять политику. Скорее всего Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но это будет что-то совершенно символическое. Я бы вообще предположил, что Трамп даст команду своему секретариату, чтобы со словом «Украина» к нему больше не подходили. Слишком уже эта тема стала негативной для него», — заключил Марков.

Специальный посланник президента США по Украине сообщил на полях конференции по восстановлению Украины в Риме, что приедет в Киев 14 июля. Его визит продлится целую неделю. Что именно Келлог намерен обсудить в Киеве, он не уточнил, но встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским уже запланирована.

Ранее стало известно, что в США обеспокоены путаницей между Белым домом и Пентагоном из-за поставок оружия Украине.