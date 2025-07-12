Немецкий комик предстанет перед судом в ФРГ из-за поста о покушении на Трампа

Немецкий комик предстанет перед судом за пост с одобрением покушения на Трамп

Немецкий комик Себастьян Хотц предстанет перед судом Берлина за публикацию в соцсети X, где он одобрил покушение на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung со ссылкой на судебные документы.

Заседание окружного суда Тиргартена назначено на 23 июля. Прокуратура обвиняет Хотца в поощрении преступления. Как пишет издание, комик отказался от комментариев до вынесения вердикта. Поводом стал его пост от 14 июля: «Я считаю совершенно фантастическим, когда умирают фашисты», опубликованный после нападения на Трампа и позже удаленный.

13 июля 2024 года в политика стреляли на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был легко ранен в ухо. Стрелявшим был 20-летний американец Томас Мэтью Крукс — его ликвидировали на месте сотрудники Секретной службы. Сам Трамп заявил, что не пережил бы покушения, если бы не повернул голову немного вправо.

Ранее американист объяснила, для чего Белый дом представляет Трампа в образе Супермена.