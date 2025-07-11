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Американист объяснила, для чего Белый дом представляет Трампа в образе Супермена

Американист Гафарова: Трамп пытается создать вокруг себя образ богоизбранного лидера
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The White House/X

Успех президента США Дональда Трампа на выборах был во многом обусловлен тем, что вокруг него «удалось создать антураж мессии, спасителя и богоизбранного лидера» и этот образ надо поддерживать. Так политолог, американист Анастасия Гафарова объяснила «Газете.Ru», для чего Белый дом публикует изображения президента в образе Супермена.

«Трамп создает вокруг себя образ богоизбранного лидера. Это обусловлено не только покушениями на него, но и самим путем, так сказать, от грешника до проводника консервативных ценностей, что укладывается чуть ли не в евангелистские пророчества. Сам Трамп, безусловно, верит в свою богизбранность», — сказала политолог.

По ее мнению, сейчас, когда проявляется некоторая слабость, нерешительность президента США, подобные публикации Трампа в образе супергероев или папы Римского выглядят «несколько смешно».

«Трамп маскирует свою слабость импульсивными действиями или откровенным самолюбованием, все это выглядит несколько смешно, в том числе для его сторонников. Все же, для того, чтобы быть высеченным на горе Рашмор, необходимо свершить нечто, что может считаться великим, а не только объявить себя таковым», — заключила Гафарова.

Белый дом опубликовал изображение президента США в образе Супермена (персонаж из DC Comics). Соответствующий пост опубликовала пресс-служба Белого дома в X. Речь идет о фотографии, сгенерированной искусственным интеллектом. Американский лидер представлен в амплуа «Супермена».

В мае Трамп опубликовал изображение, на котором он предстал в образе папы Римского. На картинке, которая, скорее всего, создана посредством нейросетей, Трамп сидит на позолоченном стуле в одеянии папы Римского. Это произошло незадолго до избрания нового понтифика.

Ранее Белый дом показал Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн».

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