Франция якобы стала «приоритетной целью» для России. С таким утверждением выступил начальник генерального штаба французских вооруженных сил Тьерри Буркхард, сообщает газета Le Monde.

«Франция является приоритетной целью Кремля», — полагает он.

При этом военный не привел конкретных доказательств своему утверждению.

По словам Бурхарда, против Парижа якобы развязана «гибридная война», которая проявляется в «в космосе, в киберпространстве, на дне моря», а также в сфере медиа.

11 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встреч Россия-АСЕАН и ВАС заявил, что именно руководство Европы снова хочет поднять регион для войны с Россией.

9 июля депутат Государственной думы Андрей Гурулев заявил, что Европа будет готова к войне с Российской Федерацией к 2030 или 2031 году. Парламентарий отметил, что главы и правительства европейских стран готовят население к «неизбежной войне», и для этого наделяют РФ чертами агрессора, который планирует захватывать и уничтожать другие страны.

Ранее в МИД РФ сравнили Европу с Третьим рейхом.