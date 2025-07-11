На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили оборонную стратегию Франции в Арктике

Песков: Россия будет отстаивать интересы в Арктике, учитывая поползновения стран
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия будет отстаивать интересы в Арктике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Арктике не надо сражаться, странам в регионе необходимо сотрудничать.

По словам Пескова, если брать в расчет тот факт, что в арктическом регионе наблюдается «достаточно энергичное поползновение» со стороны ряда других стран, Российская Федерация достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там.

Министерство вооруженных сил Франции 10 июля обнародовало оборонную стратегию в Арктике, нацеленную на усиление своего влияния в регионе. В документе прописано, что этот решение усиливает важность арктических вопросов для безопасности евроатлантического региона и усиливает динамику конкуренции, милитаризации и безопасности особо важных ресурсов.

Согласно стратегии, Париж намерен развернуть вооруженные силы в арктическом регионе, поддерживать влияние стран Европейского союза и НАТО, а также обеспечивать поставки энергоносителей и горнодобывающей промышленности для республики и ЕС в целом.

Ранее Путин рассказал о значимости Арктики для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами