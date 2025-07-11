В Кремле оценили оборонную стратегию Франции в Арктике

Россия будет отстаивать интересы в Арктике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Арктике не надо сражаться, странам в регионе необходимо сотрудничать.

По словам Пескова, если брать в расчет тот факт, что в арктическом регионе наблюдается «достаточно энергичное поползновение» со стороны ряда других стран, Российская Федерация достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там.

Министерство вооруженных сил Франции 10 июля обнародовало оборонную стратегию в Арктике, нацеленную на усиление своего влияния в регионе. В документе прописано, что этот решение усиливает важность арктических вопросов для безопасности евроатлантического региона и усиливает динамику конкуренции, милитаризации и безопасности особо важных ресурсов.

Согласно стратегии, Париж намерен развернуть вооруженные силы в арктическом регионе, поддерживать влияние стран Европейского союза и НАТО, а также обеспечивать поставки энергоносителей и горнодобывающей промышленности для республики и ЕС в целом.

Ранее Путин рассказал о значимости Арктики для России.