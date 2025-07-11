Песков оценил слова Макрона о возможной отправке иностранных войск на Украину

Песков: РФ разочарована тем, что ее позиция не находит понимания в Европе

Российское руководство разочаровано тем, что его позиция о неприемлемости отправки иностранных войск на Украину не находит понимания у европейских политиков. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что так называемая коалиция желающих готова разместить свой военный контингент на Украине.

«Мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание, и они не находят понимания», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что вопрос отправки иностранных войск на Украину имеет большое значение для РФ. Российские власти считают неприемлемым размещение западных воинских контингентов вблизи границы страны.

«В целом такая настырность европейских руководителей <...> укладывается в общую канву нынешних настроений — настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских. В этой связи можно выразить только сожаление», — резюмировал Песков.

10 июля французский лидер провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во время мероприятия он сообщил, что Париж и Лондон могли бы после прекращения огня разместить в зоне украинского конфликта военный контингент численностью до 50 тыс. человек.

Ранее в Совете Федерации РФ высказались о возможной отправке иностранных войск на Украину.