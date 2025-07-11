В Госдуме заявили о недопустимых действиях США по украинскому конфликту

Депутат Швыткин: в Москве знают о помощи Трампа Киеву и относятся к этому спокойно

В Москве понимают, что Соединенные Штаты даже после прихода администрации Дональда Трампа продолжают помогать ВСУ и поставлять военную технику, но в России относятся к этому «спокойно». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Штаты не прекращали поставки вооружения на Украину. Оказывая помощь террористическому режиму, они, по сути, показывают приверженность ВСУ в рамках российско-украинского конфликта. В Москве к этому относятся спокойно. Мы понимаем, что действия США недопустимы, но вместе с тем продолжаем выполнять боевые задачи по достижению целей специальной военной операции», — сказал депутат.

Швыткин отметил, что Соединенные Штаты при Трампе все-таки выступают за локализацию конфликта. Однако это не отменяет того факта, что они по-прежнему «стоят на стороне ВСУ».

Газета Financial Times пишет, что президент США вынужден задуматься о перспективе «затяжного конфликта» на Украине на фоне неудач Белого дома по урегулированию кризиса.

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