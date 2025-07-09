Польша вновь подняла авиацию из-за «активности России»

Вооруженные силы Польши снова подняли в воздух истребители из-за предполагаемой активности российских войск на западе Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании страны через социальную сеть X.

По данным военных, в небе также были замечены самолеты стран-союзников по НАТО. Командование уточнило, что ситуация находится под полным контролем, а задействованные силы готовы оперативно реагировать при необходимости.

В последний раз авиация Польши и стран-союзников была поднята в небо в конце июня. Согласно сообщению, в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий тогда приказал привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

В воздух также были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия видит заряженность Польши на конфронтацию. По его словам, надо посмотреть, как будет развиваться ее политика при новом президенте. Также министр подчеркнул, что внешняя политика Польши формируется на сохранении страной своей идентичности.

Ранее истребители ВВС Британии подняли в небо из-за российского Ил-20.