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В Крыму готовы принять отца Илона Маска

Константинов заявил о готовности принять Эррола Маска в Крыму
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Крыма готовы показать отцу американского предпринимателя Илона Маска Эрролу красоты региона. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Если отец Маска приедет в Крым, мы готовы ему показать и рассказать о нашей республике. Мы всегда открыты и рассказываем всем, вот только с пониманием этих рассказов у них обычно проблемы», — подчеркнул он.

Отец Маска, считает Константинов, будет удивлен красотам Крыма.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности принять отца американского миллиардера Илона Маска.

Он уточнил, что речь идет о части левобережья, которая находится под контролем российских войск.

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.

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