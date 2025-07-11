Власти Крыма готовы показать отцу американского предпринимателя Илона Маска Эрролу красоты региона. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Если отец Маска приедет в Крым, мы готовы ему показать и рассказать о нашей республике. Мы всегда открыты и рассказываем всем, вот только с пониманием этих рассказов у них обычно проблемы», — подчеркнул он.

Отец Маска, считает Константинов, будет удивлен красотам Крыма.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности принять отца американского миллиардера Илона Маска.

Он уточнил, что речь идет о части левобережья, которая находится под контролем российских войск.

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.