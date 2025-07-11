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В МИД РФ отреагировали на «новый план» Рубио по Украине

Лавров о новом плане Рубио по Украине: так я вам и скажу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил прежнюю позицию России по Украине, передает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров прокомментировал «новый план» Рубио по Украине.

«Говоря словами президента США Дональда Трампа: «так я вам и скажу», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам встреч АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Куала-Лумпуре.

Накануне Сергей Лавров и Марк Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. Российский МИД подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится.

Переговоры Лаврова и Рубио заняли около часа. Они прошли на полях мероприятий по линии АСЕАН. Последний раз дипломаты встречались в Эр-Рияде 19 февраля в рамках российско-американских переговоров. Вместе с тем в начале июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте.

Ранее Рубио призвал Россию к диалогу с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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