Во Франции заявили о планах Европы объявить войну России

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о желании Европейского союза объявить войну Российской Федерации. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Евросоюз (Урсулы. — «Газета.Ru») фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России», — написал французский политик.

В марте Европейская комиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов. При этом Еврокомиссия намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

Ранее на Западе описали сценарий потенциальной войны России и НАТО.