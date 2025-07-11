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Назван главный страх европейцев по конфликту на Украине

FT: в Европе боятся, что Трамп может потерять интерес к Украине
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Global Look Press

Европейские союзники США опасаются, что президент Дональд Трамп может потерять интерес к Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Многие в Европе подозревают, что Трамп может потерять интерес к Украине и обратиться к более близким его сердцу вопросам», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в таком случае долг европейцев будет заключаться в том, чтобы помочь Украине «самостоятельно» вести боевые действия.

До этого газета Neue Zurcher Zeitung писала, что у Украины осталось лишь два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в противостоянии с Россией.

В публикации отмечалось, что у украинского командования есть вариант попытаться сократить потери в условиях продвижения российских военных либо оперативно отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в ситуации, если мирные переговоры зайдут в тупик.

Ранее в Германии назвали спектаклем конференцию по Украине.

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