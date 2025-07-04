В Мали пересмотрели срок пребывания президента у власти

Abamako: в Мали отменили ограничения на время пребывания президента у власти

Временный законодательный орган Мали — Национальный переходный совет — принял поправку к конституции переходного периода, которая позволяет временному президенту Ассими Гоита находиться у власти фактически неограниченное время. Об этом сообщает портал aBamako.

В публикации отмечается, что срок правления Гоита был продлен на пять лет с возможностью переизбрания и пребывания на посту «столько, сколько потребуется» для установления мира в стране.

Издание подчеркивает, что закон был принят нацсоветом единодушно после одобрения советом министров.

В мае в Мали официально прекратили работу все политические партии и объединения.

Ситуация в Мали остается напряженной с 2020 года, когда в стране произошли два военных переворота. В августе 2020 года от власти отстранили президента Ибрагима Бубакара Кейту, после чего временное руководство взяла на себя группа военных под командованием полковника Ассими Гоиты, позже повышенного до генерала. Однако в мае 2021 года уже назначенный временный президент Ба Ндао был также отстранен от должности, после чего конституционный суд утвердил Гоиту в качестве главы государства на переходный период.

В конце апреля в столице Мали, Бамако, прошла национальная конференция с участием политических и общественных сил. По ее итогам было предложено реформировать государственное устройство. Согласно новым инициативам, Ассими Гоита может официально занять пост президента в 2025 году на срок в пять лет с возможностью переизбрания — по аналогии с другими странами — членами Альянса государств Сахеля. Руководству страны решено предоставить дополнительное время для стабилизации ситуации. В рамках этой политики и было принято решение о приостановке выборов, роспуске партий и проведении проверки избирательных списков.

Ранее Мали закрыла воздушное пространство для рейсов из Алжира.