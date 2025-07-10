Премьер-министр Албании снова поклонился Мелони

Премьер Албании Рама во второй раз преклонил колено перед Мелони в Риме

Премьер-министр Албании Эди Рама во второй раз преклонил колено и молитвенно сложил руки перед главой итальянского кабмина Джорджей Мелони. Об этом пишет албанское издание Reporteri.

Инцидент произошел во время конференции по восстановлению Украины в Риме. Сразу после него Рама обменялся с Мелони официальными приветствиями.

В первый раз Рама пал на колени перед Мелони в мае 2025 года. По словам Мелони, почти двухметровый (196 см) албанский политик пытался стать с ней одного роста.

«Албания мобилизовала значительные ресурсы для Киева, а мы были и будем вместе с Италией и нашими европейскими партнерами в этих усилиях, когда бы Украина ни нуждалась в нас. <..> Мир всегда должен быть в центре наших мыслей и надежд, и никто не может разделить нас», — заявил Рама в ходе конференции.

На конференции в Риме 10 июля примут участие около 3,5 тыс. представителей 40 стран и международных организаций, двух тысяч компаний, а также гражданского общества и местных властей. Также на мероприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Рама предложил Netflix снять сериалы про США и ЕС.