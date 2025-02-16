Премьер Албании предложил Netflix снять о ЕС сериал про пациента с 27 докторами

Албанский премьер Эди Рама во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предложил снять после мероприятия сериалы про ЕС и США.

Премьер-министр вспомнил о том, что в начале евроинтеграции Албании его волосы были черными, а борода — короче.

«После того, что я здесь увидел в эти дни, Netflix мог бы снять два сериала — один про ЕС, другой про США. Сериал про ЕС был бы о пациенте с 27 докторами, которых сначала было 28, но один сошел с ума и покинул больницу. А сериал о США был бы об одиноком шерифе», — сказал политик.

Он добавил, что на фоне изменения позиции США Европе нужно переосмыслить происходящее и ускорить евроинтеграцию стран-кандидатов.

«Происходящее показывает, что перемены слишком медленные и мелкие», — сказал Эди Рама.

Албания получила статус официального кандидата в члены ЕС в 2014 году. Кроме нее, он также есть у Украины и Молдавии (с 2022-го), Черногории (с 2010-го), Северной Македонии (с 2005-го), Сербии (с 2012-го) и Турции (с 1999-го). Процедура перехода из кандидата в полноценного участника альянса традиционно занимает, в лучшем случае, около 10 лет. Однако страны Западных Балкан уже сомневаются в реальности этих сроков. Так, премьер Албании советовал украинцам «не питать лишних иллюзий» и заявил о стремлении продолжить европейский путь, «надеясь, что в следующем веке» они станут членами ЕС.

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