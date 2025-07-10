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В МИД Германии рассказали об отношениях с талибами

В МИД Германии заявили о поддержке контактов с талибами на техническом уровне
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Christian Mang/Reuters

Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций), которое пришло к власти в Афганистане, но не признает нынешнее правительство легитимным. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе совместной пресс-конференции с коллегами из Австрии и Израиля Беате Майнль-Райзингер и Гидеоном Сааром в Вене.

«Мы поддерживаем контакты на техническом уровне с представителями фактического правительства Афганистана, в частности, через офис связи по Афганистану, расположенный в Дохе», — заявил Вадефуль.

По его словам, со стороны министерства внутренних дел республики не происходит контактов. Вадефуль отметил, что Берлин, тем не менее, продолжит наблюдать за ситуацией в Кабуле.

Глава немецкого МИД подчеркнул, что серьезную озабоченность вызывает гуманитарная ситуация и права человека в Афганистане, в частности положение женщин и девочек.

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что Германия, Австралия, Канада и Нидерланды подадут иск против группировки «Талибан» в Международный суд ООН из-за нарушения прав женщин. Страны планируют инициировать третейское разбирательство, если за определенный срок талибы не предпримут никаких шагов для улучшения ситуации.

Ранее немецкий турист рассказал о положительном опыте общения с талибами.

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