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В Совфеде объяснили, почему фон дер Ляйен не смогли объявить вотум недоверия

Сенатор Климов: вотум недоверия фон дер Ляйен был изначально обречен на провал
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Johanna Geron/Reuters

Вероятность вынесения вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен изначально была равна нулю. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Вся конструкция власти в Евросоюзе организована таким образом, чтобы Европой правили такие же люди, как госпожа фон дер Ляйен. Случилась эта метаморфоза минимум 15 лет назад. Она, как и многие другие евродепутаты, прекрасно знает, что может нещадно грабить вместе со своими сообщниками население и ей за это ничего не будет», — сказал сенатор.

Климов добавил, что Евросоюз в целом живет своей жизнью и у них «совершенно другое представление о реальности». По его мнению, оценивать действия ЕС с позиции людей, живущих в нормальной стране, каковой является Россия, очень сложно.

В четверг, 10 июля, Европарламент отклонил вотум недоверия председателю Еврокомиссии. Ранее Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против коронавирусной инфекции в 2021–2023 годах.

Ранее глава ЕК объявила о макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд.

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