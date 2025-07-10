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Путин провел совещание по итогам выпускной и вступительной кампании

Путин в Кремле провел совещание по вопросам образования
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле встречу с участием представителей высшего руководства, посвященную итогам завершения учебного года и обсуждению итогов сдачи школьных экзаменов, а также организации приемной кампании в образовательные учреждения разного уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

Участниками совещания стали заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

Открывая заседание, президент отметил важность текущих процессов, подчеркнув, что хотя педагоги переходят в отпускной период, работа по подготовке к новому учебному году должна продолжаться, включая обновление материально-технического оснащения образовательных учреждений.

9 июля замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что полный переход на новую систему высшего образования в России произойдет в 2027 году.

Ранее Путин предложил преподавать историю дошкольникам.

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